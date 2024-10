Palmeiras recebe propostas e define meta com patrocínios

Leila Pereira concorre à reeleição no Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 28/10/2024 - 10:06 • Rio São Paulo (SP)

O Palmeiras trabalha nos bastidores para comercializar os demais espaços do uniforme após encaminhar o acerto com a Sportingbet para assumir como patrocinadora máster a partir de 2025. O clube paulista irá receber R$ 100 milhões fixos por temporada da casa de apostas e, agora, negocia para atingir a meta estipulada para o próximo ano.

A diretoria alviverde planeja receber cerca de R$ 150 milhões com o fardamento completo. Regiões como as omoplatas e a manga, que antes também eram de domínio da Crefisa, estarão livres a partir de dezembro e atraem o interesse de diversas marcas. E a BYD, montadora de carros chinesa, aparece entre uma das favoritas para ocupar o espaço. As informações foram divulgadas inicialmente pelo Uol.

Já as empresas administradas por Leila Pereira, atuais parceiras da instituição, irão deixar o uniforme do clube em 2024. O acordo entre as partes foi assinado em janeiro de 2015 e perdurou por dez temporadas. Porém, não será válido para a disputa do Super Mundial, que acontece entre junho e julho.

Contrato da Crefisa com o Palmeiras

Atualmente, o Palmeiras recebe R$ 81 milhões fixos do acordo com a Crefisa e da Faculdade das Américas (FAM) por ano, podendo saltar para R$ 120 milhões com bônus esportivos previstos no contrato. O valor, no entanto, não sofre reajustes desde 2021, data da última renovação.

Apesar de poder igualar as ofertas da concorrência, a presidente Leila Pereira acredita que o ciclo de suas empresas no Palmeiras está próximo do fim. Vale lembrar que o Verdão detinha um contrato de exclusividade com ambas.

Leila Pereira durante partida entre Palmeiras e Botafogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

- Em dezembro, o ciclo das minhas empresas como patrocinadora se encerra - disse Leila Pereira, em entrevista para o jornal O Globo.

A abertura para concorrência pelo patrocínio máster foi uma promessa de Leila ainda no início do ano. Mas a mandatária, que é a favorita nas eleições para seguir por mais três temporadas à frente do comando do Palmeiras, busca uma empresa com credibilidade e capaz de honrar com os compromissos firmados.

- Queremos empresas com credibilidade, que possam honrar os compromissos. Existem muitos aventureiros que querem se valer da marca do Palmeiras, aparecem por um, dois meses e não pagam nada - finalizou.