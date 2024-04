(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Neste domingo (21), o Palmeiras busca encerrar um tabu contra o Flamengo, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão 2024.

O Palmeiras não vence o Flamengo, seu maior concorrente pelo protagonismo do futebol brasileiro no Brasileirão, desde 2017.

Provável titular de Abel Ferreira para o duelo no Allianz Parque, Mayke destacou a importância da torcida do Palmeiras para o Verdão se recuperar da derrota sofrida contra o Internacional, na Arena Barueri.

- Temos um grande jogo no domingo, com a nossa torcida, e é mais uma oportunidade para fazermos um grande jogo. Foi uma derrota, começo do campeonato, mas faremos de tudo para estar sempre ganhando jogos e conseguir nossos objetivos lá no final - disse o camisa 12.

Mayke deixou claro que os jogadores do Palmeiras não apenas gostam, como também estão preparados para enfrentar adversários do nível do Flamengo.

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

- É um grande clássico, um grande jogo, todos vão querer assistir. Nós, jogadores, gostamos muito de jogar jogos assim. Estamos preparados e descansados para fazer um grande espetáculo - finalizou Mayke.