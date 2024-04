Presidente do Palmeiras, Leila rebate Landim sobre sintético: ‘Ganhamos Libertadores e Supercopa contra o Flamengo em grama natural’

Rodolfo Landim e Leila Pereira, presidentes de Flamengo e Palmeiras, respectivamente (Fotos: Alexandre Vidal/Flamengo e Divulgação/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/04/2024 - 16:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira não demorou a responder provovação do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, sobre o gramado do Allianz Parque. O dirigente rubro-negro citou a derrota do Alviverde para o Internacional na quarta-feira (17), na Arena Barueri, e afirmou que, contra o time carioca, os paulistas "vão querer jogar no sintético". A mandatária palestrina relembrou - em declaração ao portal "ge" - conquistas recentes do Verdão sobre o rival, vencidas sobre grama natural.

➡️ Jogo pegado! Com R$100 no Lance! Betting, você ganha R$322 se Palmeiras x Flamengo terminar empatado pelo Brasileirão!

– A declaração do Landim me causou bastante estranheza. Que eu me lembre, ganhamos a Libertadores de 2021 e a Supercopa de 2023, contra o Flamengo, em campo de grama natural, não é? - questionou Leila Pereira.

– O Landim sabe muito bem que o campo de grama sintética do Allianz Parque não oferece qualquer vantagem técnica ao Palmeiras. O gramado, inclusive, acabou de ser reformado para que tenhamos sempre grandes jogos em nossa casa. Se o Landim estivesse mesmo preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã estaria em melhores condições – completou a presidente do Alviverde.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

➡️ Os favoritos do Brasileirão?! Aposte R$100 e ganhe R$260 no Lance! Betting para o título do Fla, ou R$400 para o Verdão!

Palmeiras e Flamengo se enfrentam no próximo domingo (21), pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O Alviverde ocupa a 12ª colocalçao do campeonato, enquanto o Rubro-Negro é líder após duas partidas.

Leila Pereira e Rodolfo Landim, presidentes de Palmeiras e Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)