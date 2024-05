Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 05/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP) • Atualizada em 05/05/2024 - 09:33

O Palmeiras, atual bicampeão brasileiro, ainda não demonstrou toda sua força neste início de Brasileirão. É verdade que o time comandado por Abel Ferreira já encarou "pedreiras" nas primeiras rodadas, mas agora, diante do Cuiabá neste domingo (5), às 18h30, na Arena Pantanal, tem a chance de fazer valer seu bom retrospecto no local para começar a embalar na busca pelo tri.

Os números do Verdão na casa do adversário são favoráveis, assim como o momento em que vive o Dourado no Nacional. O Cuiabá é o lanterna e ainda não pontuou no campeonato. Além disso, em três confrontos na Arena Pantanal, o time paulista venceu dois e empatou um, ou seja, está invicto. Foram também seis gols marcados e apenas dois sofridos.

O lateral-esquerdo Caio Paulista acredita que o Palmeiras tem grandes chances de buscar a vitória após dois empates consecutivos no Brasileirão.

- São muitos jogos, mas a virada de chave é necessária. Temos de buscar os três pontos fora de casa. Sabemos que jogar lá contra o Cuiabá é muito difícil, até pelo clima, e é uma grande equipe. Mas nós estamos bem preparados e capacitados para chegar lá, fazer um grande jogo e conseguir os três pontos.

O duelo entre as equipes aconteceu apenas seis vezes até o momento, todos pelo Brasileirão, e os números são favoráveis ao Palmeiras. O Verdão venceu quatro jogos, perdeu um e empatou outro. Na última vez em que os times se enfrentaram, no Nacional do ano passado, vitória do time paulista por 2 a 0, fora de casa.

O Palmeiras não faz um grande início de Brasileirão. Em 12º lugar na tabela, o atual bicampeão da competição tem uma vitória, uma derrota e dois empates, e precisa voltar a vencer para saltar na pontuação, já que tem apenas cinco pontos.

