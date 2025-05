Palmeiras vai ao Paraguai com maior sequência invicta como visitante em quase três décadas

O Palmeiras deslanchou nas competições que disputa e quer manter a boa sequência de vitórias. Fora de casa, já são 18 jogos de invencibilidade, sendo 15 triunfos e três empates, o que garante a maior sequência desde 1996. Na tentativa de aumentar seus bons números, o desafio da vez será contra o Cerro Porteño, no Paraguai, nesta quarta-feira (7), pela fase de grupos da Libertadores.

A maior sequência invicta como visitante desde 1996 foi quando conseguiu 21 jogos de invencibilidade: foram 20 vitórias e apenas um empate. A tendência é que o time comandado por Abeln Ferreira siga dando trabalho para os adversários mandantes.

Líder do Grupo G no torneio continental, o Verdão é a única equipe com 100% de aproveitamento, e venceu, até aqui, seus dois desafios como visitante: contra Sporting Cristal e Bolívar.

Jogos da atual sequência do Palmeiras:

Venceu o Bahia em Salvador, pelo Brasileiro 2024: 2 a 1 Venceu o Atlético-GO em Goiânia, pelo Brasileiro 2024: 1 a 0 Venceu o Cruzeiro em Belo Horizonte, pelo Brasileiro 2024: 2 a 1 Empatou com o Noroeste em Bauru, pelo Paulista 2025: 1 a 1 Venceu o Santos em Santos, pelo Paulista 2025: 2 a 1 Venceu o Guarani em Campinas, pelo Paulista 2025: 4 a 1 Empatou com o Água Santa em Brasília, pelo Paulista 2025: 1 a 1 Venceu a Inter de Limeira em Limeira, pelo Paulista 2025: 3 a 0 Venceu o Mirassol em Mirassol, pelo Paulista 2025: 3 a 2 Venceu o São Bernardo em São Bernardo do Campo, nas oitavas do Paulista 2025: 3 a 0 Empatou com o Corinthians na Neo Química Arena, na final do Paulista 2025: 0 a 0 Venceu o Sporting Cristal em Lima, no Peru, pela Libertadores: 3 a 2 Venceu o Sport no Recife, pelo Brasileiro: 2 a 1 Venceu o Internacional em Porto Alegre, pelo Brasileiro: 1 a 0 Venceu o Fortaleza em Fortaleza, pelo Brasileiro: 2 a 1 Venceu o Bolívar, em La Paz, na Bolívia, pela Libertadores: 3 a 2 Venceu o Ceará em Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil: 1 a 0 Venceu o Vasco, em Brasília, pela ssétima rodada do Brasileiro: 1 a 0

Palmeiras x Cerro Porteño

O Palmeiras venceu os últimos cinco duelos com o Cerro Porteño-PAR, todos na era Abel Ferreira pela Libertadores. Foram 14 gols marcados e apenas um sofrido nos confrontos válidos pelas oitavas de final de 2022 e pelas fases de grupos de 2023 e 2025. No Paraguai, o Verdão venceu as três mais recentes e jamais foi derrotado pelo rival: são quatro vitórias e três empates no total, todos pela Libertadores.

O clube paraguaio é o time que o Palmeiras mais enfrentou, mais venceu e mais fez gols na história da competição sul-americana: 15 jogos (à frente do Boca Juniors-ARG, com 12), nove vitórias (seguido pelo Peñarol-URU, com sete) e 31 bolas na rede (seguido pelo Universitario-PER, com 20).

