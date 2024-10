Palmeiras perde titular para partida com o Juventude

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Publicada em 19/10/2024 - 14:25 • São Paulo (SP)

O Palmeiras terá um desfalque no setor defensivo para a partida contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Murilo sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e deve desfalcar o clube paulista por aproximadamente 30 dias.

A tendência é que Vítor Reis ganhe a vaga na equipe titular. O jovem chegou a assumir a posição do camisa 26 em outras ocasiões, mas perdeu espaço após retornar de lesão.

Para o confronto no sul do país, Murilo será o quarto desfalque da equipe comandada por Abel Ferreira. Além do zagueiro, Piquerez, Bruno Rodrigues e Maurício seguem em recuperação no departamento médico.

Estêvão e Mayke, por sua vez, treinaram com o restante do elenco durante a semana e estão à disposição da comissão técnica. O atacante está garantido entre os onze iniciais, enquanto o lateral disputa posição com Marcos Rocha.

Recuperado de lesão, Estêvão retorna ao time titular do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Provável escalação do Palmeiras contra o Juventude

Com o empate do Botafogo em 1 a 1 contra o Criciúma no Rio de Janeiro, o Palmeiras pode diminuir a distância na tabela do Campeonato Brasileiro. Uma vitória sobre o Juventude em Caxias fará com que o Verdão reduza a vantagem do rival para apenas um ponto, com oito rodadas para o fim da competição.

Para o duelo deste domingo (20), a provável escalação do Palmeiras para encarar o Juventude tem: Weverton, Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Vítor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

