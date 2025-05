Cerro Porteño x Palmeiras: onde assitir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo CER PAL LIBERTADORES 4ª Rodada - fase de grupos Data e Hora quarta-feira, 7 de maio, às 21h30 (de Brasília) Local Estádio General Pablo Rojas, em Assunção (PAR) Árbitro Piero Maza (CHI) Assistentes Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI) Var Juan Lara (CHI Onde assistir

Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (7), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção (PAR), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo terá transmissão da TV Globo e Disney+.

Com 100% de aproveitamento após três rodadas, a equipe comandada por Abel Ferreira joga por uma vitória simples no Paraguai para garantir vaga nas oitavas de final da competição e abrir vantagem na liderança do grupo G.

Já o Cerro Porteño, ocupa a vice-liderança com quatro pontos e disputa diretamente com o Bolívar a segunda colocação da chave.

No primeiro confronto entre as equipes, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu por 1 a 0 com gol do volante Richard Ríos, nos minutos finais da primeira etapa.

Richard Ríos comemora gol do Palmeiras em partida contra o Cerro Porteño, pela fase de grupos da Libertadores; veja detalhes de onde assistir (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Vasco e Palmeiras pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

CERRO PORTEÑO-PAR X PALMEIRAS

4ª RODADA - FASE DE GRUPOS - COPA LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de maio, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção (PAR);

📺 Onde assistir: Globo e Disney+;

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI);

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI);

🖥️ VAR: Juan Lara (CHI).

Prováveis escalações

CERRO PORTEÑO (Técnico: Diego Martínez)

Gatito Fernández; Alan Benítez, Velázquez, Pérez e Quintana; Viera, Piris da Motta, Torres e Carrizo; Iturbe e Domínguez.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque.

