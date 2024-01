Com as perdas confirmadas de Artur e Kevin e as chegadas de Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista, o elenco inicia sua última semana de pré-temporada com indícios de que a comissão técnica e diretoria estão satisfeitas com o que Abel Ferreira terá em mãos para este primeiro semestre, mesmo com tanta pressão da torcida por reforços.