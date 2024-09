Foto: Anderson Romao/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 11/09/2024 - 04:40 • São Paulo (SP)

O contrato do lateral-direito Marcos Rocha com o Palmeiras se encerra ao final desta temporada, mas as partes já inciaram conversas para tentar prorrogar o vínculo por mais uma temporada, assim como aconteceu em 2023.

Recentemente, o Verdão contratou o argentino Agustín Giay, que atua na mesma posição, além de já contar com Mayke no elenco, mas o veterano de 35 anos é valorizado pelo técnico Abel Ferreira e também pela diretoria, segundo apurou a reportagem.

Além do fato em que o Palmeiras quer um elenco forte para Mundial de 2025, vale lembrar que Mayke, outro jogador valorizado do elenco alviverde, vem sofrendo com lesões e desfalcando o time nos últimos jogos, o que torna a presença de Rocha no time ainda mais importante.

Caso a renovação aconteça, será a oitava temporada de Marcos Rocha a camisa do Palmeiras. Até o momento, são 320 jogos, sendo 42 nesta temporada, além de 12 títulos conquistados.

Jogadores em fim de contrato

Além de Marcos Rocha, outros dois jogadores têm contrato se encerrando em dezembro, como o goleiro Marcelo Lomba, que está no clube desde 2022 e é o reserva imediato de Weverton, e o atacante Lázaro, que chegou por empréstimo junto ao Almería, no início do ano.

Aos 37 anos, Lomba disputou 22 jogos pelo Palmeiras, sendo seis em 2024, e seu atual contrato foi renovado no fim de 2023. Já Lázaro, de 22 anos, pode ter seu contrato renovado até julho de 2025, caso a diretoria alviverde julgue necessário.