Palmeiras finaliza preparação e deve ter mudanças na escalação para Libertadores

O Palmeiras finalizou, nesta terça-feira (6), a preparação para a partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, válida pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Com a classificação encaminhada, o técnico Abel Ferreira não terá novos desfalques e pode poupar alguns titulares na escalação titular, em razão do calendário apertado do clube no mês de maio.

Após a ativação, o elenco alviverde foi a campo e realizou uma atividade técnica com ênfase em simulações táticas. Na parte final do treino, os jogadores participaram de um recreativo descontraído.

Em fase final de transição física, o atacante Bruno Rodrigues participou das atividades e deve retornar aos gramados nas próximas semanas.

Aniversariante do dia, Gustavo Gómez comentou sobre o apoio do clube nos últimos anos e celebrou a oportunidade de retornar ao seu país de origem para disputar uma partida de copa.

É um dia especial para mim, o meu aniversário. Deu para passar um tempinho com a minha família, com a minha esposa e com os meus filhos. Agora estou aqui, com todos vocês, e daqui a pouco vou para o meu país. Acho que é um dia muito especial. Como sempre falo, sou muito grato a todo o pessoal do clube, que no dia a dia me ajuda a evoluir como jogador e mais ainda como pessoa. Tento ser melhor pessoa, melhor companheiro, melhor pai, melhor irmão. Sou muito grato a todos vocês, fico feliz e espero comemorar mais aniversários aqui - afirmou Gómez.

Gustavo Gómez deve ser mantido na escalação titular do Palmeiras para duelo contra o Cerro Porteño (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Com isso, uma provável escalação do Palmeiras para o duelo contra o Cerro Porteño tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque.

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. Com nove pontos, o Verdão precisa de uma vitória simples para garantir vaga no mata-mata da Libertadores.