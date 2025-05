Palmeiras é multado por caso de racismo em jogo contra o Cerro Porteño pela Libertadores

O Palmeiras foi multado em 50 mil dólares (pouco mais de R$ 300 mil) pela Conmebol por atos racistas praticados por torcedores durante a vitória sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, pela fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Além da multa, o Palmeiras será obrigado a divulgar ações antirracistas em suas plataformas oficiais. O clube informou que irá acatar a decisão da entidade e cobrará judicialmente que o torcedor responsável ressarça o prejuízo financeiro causado.

Ainda em abril, um vídeo que circulou nas redes sociais flagrou torcedores no Gol Sul imitando sons de macaco em direção ao setor visitante do estádio.

Poucas horas depois, o Verdão identificou o torcedor, que foi excluído do programa de sócio-torcedor Avanti. Na sequência, um boletim de ocorrência foi registrado.

Allianz Parque antes de partida entre Palmeiras e Cerro Preteño, pela fase de grupos da Copa Libertadores (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Posicionamento Palmeiras à época

O Palmeiras recebeu imagens que mostram um indivíduo fazendo gestos de cunho racista em direção a torcedores do Cerro Porteño durante o jogo de ontem e, com o auxílio do sistema de biometria facial e das câmeras de vigilância do Allianz Parque, já trabalha para identificá-lo.

Tão logo isso ocorra, ele será bloqueado da plataforma de compra de ingressos para os jogos do clube como mandante e também excluído do Avanti, caso seja adepto do programa.

O Alviverde ainda registrará Boletim de Ocorrência para a completa apuração do caso.

Não toleramos condutas preconceituosas, especialmente em nossa casa, e seguiremos empenhados em extirpar dos estádios sul-americanos toda e qualquer forma de discriminação.

