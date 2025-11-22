Palmeiras encara despedida no Brasileirão com boas notícias e missão clara

O Palmeiras enfrenta o Fluminense neste sábado (22), na última partida da equipe no Allianz Parque na temporada. O duelo, decisivo na corrida pelo título do Brasileirão, também marca a despedida da torcida antes da viagem a Lima para a final da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

+ Leila chega a 43 conquistas em 4 anos de mandato à frente do Palmeiras

Para o confronto, Abel Ferreira terá à disposição os atletas que estavam com suas seleções na última Data Fifa. Com isso, Gustavo Gómez, Vitor Roque e Piquerez retornam ao time, enquanto Sosa, Emiliano Martínez e Facundo Torres disputam vaga entre os titulares.

Andreas Pereira, por sua vez, será desfalque. O meio-campista recebeu o segundo cartão amarelo por reclamação após o empate com o Vitória e cumpre suspensão automática. Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho seguem em recuperação no departamento médico e também estão fora.

continua após a publicidade

O Palmeiras terá vantagem diante do Fluminense. Thiago Silva, destaque e uma das principais referências técnicas da equipe carioca, não viajou com o grupo para São Paulo e está fora da partida, assim como Lucho Acosta.

No primeiro turno do Brasileirão, o Palmeiras superou o Fluminense no Maracanã. Na ocasião, Vitor Roque e Mauricio marcaram os gols da vitória alviverde no duelo que abriu os confrontos entre as equipes na temporada.

continua após a publicidade

Palmeiras empatou com Vitória, no Allianz Parque, pelo Brasileirão (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras busca encerrar jejum no Brasileirão

Contra o Fluminense, o Palmeiras tenta encerrar a sequência de três partidas sem vitória no Brasileirão. No período, foram derrotas para Mirassol e Santos, ambas fora de casa, e empate com o Vitória no Allianz Parque.

Com 69 pontos, o Verdão aparece dois atrás do líder Flamengo e tem quatro jogos para tentar virar a disputa pelo título. Além da briga no Nacional, Palmeiras e Fluminense também fazem a final da Libertadores, no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru