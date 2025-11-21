Escalação: Palmeiras segue preparação, e Abel encara dúvida no meio-campo

O Palmeiras realizou, na tarde desta sexta-feira (22), mais uma etapa de preparação para o duelo contra o Fluminense, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ativação na parte interna da Academia de Futebol, o elenco foi ao gramado para atividades táticas orientadas por Abel Ferreira.

Suspenso após receber o segundo cartão amarelo ao fim do empate com o Vitória, Andreas Pereira cumpre suspensão automática e vira desfalque. Com a ausência do camisa 8, a comissão técnica avalia opções para o meio-campo, com Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Allan disputando a vaga.

Paulinho e Lucas Evangelista avançam no processo de recuperação com o departamento médico, enquanto Weverton participou de trabalhos no campo, mas com limitações. O trio permanece fora.

Artilheiros da equipe, Flaco López e Vitor Roque retomam a dupla de ataque no time titular após representarem suas respectivas seleções na Data Fifa. O elenco ainda realizará novo treinamento, na manhã do jogo, para ensaios finais.

Gustavo Gómez comenta reta decisiva

Capitão e referência técnica do Palmeiras, Gustavo Gómez comentou sobre a reta decisiva da temporada, na qual o clube ainda disputa dois títulos: Brasileirão e Copa Libertadores. O zagueiro afirmou ser momento de promover ajustes finais antes da viagem ao Peru, onde o time decide a competição continental.

- Estamos transitando para o final da temporada, estamos na luta pelo Brasileirão e daqui a pouco teremos também a final da Libertadores, que é muito importante para a gente, para o Palmeiras e para o nosso torcedor. É momento de focar, trabalhar e estar todo mundo junto. É hora de corrigir os erros e ajustar algumas coisas para chegarmos da melhor forma à final da Libertadores. Para amanhã, contra o Fluminense, vamos em busca dos três pontos para ficarmos perto da liderança e lutando pelo título até o final do campeonato - afirmou o zagueiro.

Gustavo Gómez retorna para a escalação titular do Palmeiras após defender a seleção do Paraguai (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Murilo (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Allan (Emi Martínez), Raphael Veiga (Mauricio) e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras permanece dois pontos atrás do Flamengo, com quatro rodadas restantes para o fim da competição. O duelo contra o Fluminense marca a despedida da equipe do Allianz Parque na temporada de 2025.