Palmeiras encaminha contrato profissional com Eduardo Conceição e usará joia na Copinha

LIMA (PER) - O Palmeiras está próximo de assinar o primeiro contratato profissional com Eduardo Conceição, destaque das categorias de base do clube. As partes alinham detalhes finais, e o acordo será oficializado após o atacante completar 16 anos.

Dudu, como é conhecido, participará da próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, segundo apuração da reportagem do Lance!. Bicampeão da competição, o Palmeiras deverá atuar com um elenco jovem, uma vez que os principais destaques serão utilizados pela comissão técnica do profissional no Campeonato Paulista.

A previsão é que o contrato do atacante tenha duração de três temporadas, prazo máximo permitido pela legislação. Assim, o vínculo se estenderá até o fim de 2028. Eduardo completará 16 anos no dia 7 de dezembro, idade em que passa a estar apto a assinar seu primeiro contrato profissional.

Nos bastidores já existem conversas sobre a transição para o profissional, que dependerá do rendimento do jogador nas principais competições da base na próxima temporada. Além de defender sua categoria, Dudu também disputou partidas pelo sub-17 do alviverde em 2025.

Eduardo desperta interesse de clubes de grandes ligas europeias, mas só poderá se transferir ao exterior após completar 18 anos. A prioridade do atacante, porém, é consolidar espaço no elenco profissional do Palmeiras.

Eduardo Conceição, cria das categorias de base do Palmeiras, em período com a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Início de trajetória pelo Palmeiras

Nascido em dezembro de 2009, Eduardo coleciona convocações pelas seleções de base do Brasil e ganhou destaque após marcar três gols na goleada sobre o Atlético-GO pelo Brasileirão da categoria. Em um deles, que circulou nas redes sociais, o atacante dribla cinco adversários desde a intermediária ofensiva antes de finalizar com a perna esquerda.

