O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Guarani na noite deste domingo (15), na Arena Barueri, pela oitava e última rodada da primeira fase do Paulistão. Lucca abriu o placar para os visitantes no início da primeira etapa, enquanto o gol alviverde foi marcado pelo atacante Flaco López nos minutos finais.

Com o resultado, o Palmeiras terminou com a segunda melhor campanha geral, atrás apenas do Novorizontino, e terá o Capivariano como adversário nas quartas de final, com a vantagem do mando de campo. Já o Guarani terminou na nona colocação e está eliminado do Paulistão.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Guarani?

O Palmeiras controlou o ritmo da primeira etapa, mas foi o Guarani quem deixou o gramado da Arena Barueri em vantagem. Os minutos iniciais foram marcados por forte pressão dos mandantes, que cercavam a área de Caíque França.

O Guarani, por sua vez, balançou as redes em sua primeira chegada com perigo. Lucca chutou de fora da área para defesa de Carlos Miguel. Na sobra, o Bugre finalizou novamente, o goleiro alviverde espalmou para o meio da área, nos pés de Lucca, que abriu o placar.

Os minutos seguintes foram de domínio do Palmeiras, que encontrava dificuldade para acertar o passe final. Mauricio, após bela jogada entre Vitor Roque e Flaco López, teve a oportunidade de empatar, mas parou em Caíque França.

Vitor Roque, Sosa e Emi Martínez também arriscaram, sem sucesso. Ao todo, foram dez finalizações do Palmeiras, que terminou a primeira etapa sem marcar. Lucas Evangelista, de volta ao time titular após se recuperar de lesão, foi o destaque positivo.

A dinâmica se repetiu no segundo tempo. O Palmeiras manteve as linhas avançadas e passou a cercar o Guarani, que conseguia respirar por meio de contra-ataques esporádicos. A dificuldade do Verdão para concluir as jogadas, porém, persistiu.

A equipe alviverde passou a acumular chances e manteve o ritmo no meio-campo após as entradas de Marlon Freitas, Allan e Andreas Pereira. Aos 31 minutos, Bruno Fuchs fez ótimo cruzamento para Ramon Sosa, que escorou para Flaco López. O atacante teve apenas o trabalho de empurrar a bola para o gol.

O Palmeiras pressionou nos 20 minutos finais em busca da virada. Vitor Roque teve duas oportunidades para marcar o segundo gol. Na primeira, Caíque França evitou o tento com a canela; na segunda, o camisa 9 acertou a trave de maneira inacreditável.

Flaco López, atacante do Palmeiras, durante empate em 1 a 1 com o Guarani, pelo Paulistão ( Foto: Luis Moura / WPP )

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 1 GUARANI

CAMPEONATO PAULISTA - 8ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 15 de janeiro, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP);

🟨 Árbitro: João Vitor Gobi;

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques e Denis Matheus Afonso Ferreira;

📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto;

🟨 Cartões amarelos: Jefté e Bruno Fuchs (PAL); Willian Farias e Caíque França (GUA);

🟥 Cartões Vermelhos: João Martins (PAL); Matheus Costa (GUA)

⚽ Gols: Flaco López (PAL); Lucca (GUA).

⚽ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: João Martins)

Carlos Miguel; Giay (Felipe Anderson), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Jefté (Piquerez); Emiliano Martínez (Marlon Freitas), Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Mauricio (Allan); Ramon Sosa, Flaco López e Vitor Roque

GUARANI (Técnico: Matheus Costa)

Caíque França; Raphael Rodrigues, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; Willian Farias, Nathan Melo (Ralf) e Kauã Jesus; Guilherme Parede (Hebert), Mirandinha (Dentinho) e Lucca (Kewen).

