Outra preocupação dos alviverdes era a possibilidade de não jogar a segunda partida no Allianz Parque, uma vez que nos dias 10 e 11 de outubro haverá o show do cantor The Weeknd no estádio. Mas como o jogo é no dia 5, haverá tempo hábil suficiente para montagem do palco sem prejudicar a realização do clássico continental.