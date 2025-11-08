Palmeiras atinge marca inédita como mandante pelo Campeonato Brasileiro

O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0 na última quinta-feira (6), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols foram marcados no segundo tempo por Vitor Roque.

continua após a publicidade

O Verdão retomou a liderança da competição e agora soma 68 pontos, três a mais que o vice-líder Flamengo.

Clube com mais vitórias na história do Brasileirão, o Alviverde completou 750 triunfos em 1.611 partidas pela competição.

Na sequência do Top 5 aparecem: São Paulo, com 732 vitórias; Flamengo, com 727; Internacional, com 722; e Atlético-MG, com 718.

Desde 2020, o Palmeiras perdeu apenas duas vezes em 18 jogos contra o Santos. Soma ainda 13 vitórias e três empates, com 28 gols marcados e 13 sofridos. No Allianz Parque, está invicto há dez partidas, vindo de sete triunfos consecutivos.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Vitor Roque marcou os dois gols do Palmeiras na vitória sobre o Santos na última quinta-feira (6). (Foto: Peter Leone/ O Fotografico/ Gazeta Press)

Palmeiras x Santos jogando no Allianz Parque:

16 jogos

11 vitórias do Palmeiras

1 vitória do Santos

4 empates

14.6% aproveitamento (dados do Sofascore)

Palmeiras em clássicos paulistas:

O Palmeiras é o clube que mais venceu clássicos paulistas em toda a história: são 416 vitórias contra 409 do Corinthians, 379 do São Paulo e 335 do Santos. A maior vítima alviverde é o Peixe (154 vitórias em 354 partidas), seguido por Corinthians (140 em 397 partidas) e São Paulo (122 em 362).

continua após a publicidade

O retrospecto geral do Alviverde em duelos com seus três principais rivais estaduais é de 1113 jogos, 416 vitórias, 334 empates e 363 derrotas, com 1614 gols marcados e 1449 gols sofridos.

Marcas individuais: