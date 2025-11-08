Palmeiras atinge marca inédita como mandante pelo Campeonato Brasileiro
Em 2025, Palmeiras registra sua segunda melhor campanha no Campeonato Brasileiro por pontos corridos
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0 na última quinta-feira (6), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols foram marcados no segundo tempo por Vitor Roque.
Astro do Chelsea perde aposta em Palmeiras x LDU: ‘Não acreditei’
Futebol Internacional
Torcedores do Barcelona reagem a Vitor Roque no Palmeiras: ‘Como concluíram?’
Fora de Campo
Atitude de Vitor Roque em jogo do Palmeiras repercute: ‘Ensaio para dia 29’
Fora de Campo
O Verdão retomou a liderança da competição e agora soma 68 pontos, três a mais que o vice-líder Flamengo.
Clube com mais vitórias na história do Brasileirão, o Alviverde completou 750 triunfos em 1.611 partidas pela competição.
Na sequência do Top 5 aparecem: São Paulo, com 732 vitórias; Flamengo, com 727; Internacional, com 722; e Atlético-MG, com 718.
Desde 2020, o Palmeiras perdeu apenas duas vezes em 18 jogos contra o Santos. Soma ainda 13 vitórias e três empates, com 28 gols marcados e 13 sofridos. No Allianz Parque, está invicto há dez partidas, vindo de sete triunfos consecutivos.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Palmeiras x Santos jogando no Allianz Parque:
16 jogos
11 vitórias do Palmeiras
1 vitória do Santos
4 empates
14.6% aproveitamento (dados do Sofascore)
Palmeiras em clássicos paulistas:
O Palmeiras é o clube que mais venceu clássicos paulistas em toda a história: são 416 vitórias contra 409 do Corinthians, 379 do São Paulo e 335 do Santos. A maior vítima alviverde é o Peixe (154 vitórias em 354 partidas), seguido por Corinthians (140 em 397 partidas) e São Paulo (122 em 362).
O retrospecto geral do Alviverde em duelos com seus três principais rivais estaduais é de 1113 jogos, 416 vitórias, 334 empates e 363 derrotas, com 1614 gols marcados e 1449 gols sofridos.
Marcas individuais:
- Gustavo Gómez igualou Ademir da Guia na 4ª posição do ranking de jogadores com mais vitórias pelo Palmeiras em Campeonato Brasileiro (109).
- Raphael Veiga alcançou Cléber na 20ª posição do ranking de jogadores com mais jogos na história do Palmeiras (375 contra 375 do ex-zagueiro) e igualou Alex em passes para gol com a camisa palestrina (58).
- Facundo Torres superou Ventura Cambon e se isolou na 6ª posição do ranking de uruguaios com mais partidas pelo Palmeiras (56).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias