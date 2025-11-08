menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras atinge marca inédita como mandante pelo Campeonato Brasileiro

Em 2025, Palmeiras registra sua segunda melhor campanha no Campeonato Brasileiro por pontos corridos

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 08/11/2025
09:19
Vitor Roque e Flaco López em partida do Palmeiras contra o Santos. (Foto: Washington Pardal / Agência Enquadrar)
imagem cameraVitor Roque e Flaco López em partida do Palmeiras contra o Santos. (Foto: Washington Pardal / Agência Enquadrar)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0 na última quinta-feira (6), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols foram marcados no segundo tempo por Vitor Roque.

continua após a publicidade

O Verdão retomou a liderança da competição e agora soma 68 pontos, três a mais que o vice-líder Flamengo.

Clube com mais vitórias na história do Brasileirão, o Alviverde completou 750 triunfos em 1.611 partidas pela competição.

Na sequência do Top 5 aparecem: São Paulo, com 732 vitórias; Flamengo, com 727; Internacional, com 722; e Atlético-MG, com 718.

Desde 2020, o Palmeiras perdeu apenas duas vezes em 18 jogos contra o Santos. Soma ainda 13 vitórias e três empates, com 28 gols marcados e 13 sofridos. No Allianz Parque, está invicto há dez partidas, vindo de sete triunfos consecutivos.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Vitor Roque marcou os dois gols do Palmeiras na vitória sobre o Santos na última quinta-feira (6). (Foto: Peter Leone/ O Fotografico/ Gazeta Press)
Vitor Roque marcou os dois gols do Palmeiras na vitória sobre o Santos na última quinta-feira (6). (Foto: Peter Leone/ O Fotografico/ Gazeta Press)

Palmeiras x Santos jogando no Allianz Parque:

16 jogos
11 vitórias do Palmeiras
1 vitória do Santos
4 empates
14.6% aproveitamento (dados do Sofascore)

Palmeiras em clássicos paulistas:

O Palmeiras é o clube que mais venceu clássicos paulistas em toda a história: são 416 vitórias contra 409 do Corinthians, 379 do São Paulo e 335 do Santos. A maior vítima alviverde é o Peixe (154 vitórias em 354 partidas), seguido por Corinthians (140 em 397 partidas) e São Paulo (122 em 362). 

continua após a publicidade

O retrospecto geral do Alviverde em duelos com seus três principais rivais estaduais é de 1113 jogos, 416 vitórias, 334 empates e 363 derrotas, com 1614 gols marcados e 1449 gols sofridos.

Marcas individuais:

  1. Gustavo Gómez igualou Ademir da Guia na 4ª posição do ranking de jogadores com mais vitórias pelo Palmeiras em Campeonato Brasileiro (109).
  2. Raphael Veiga alcançou Cléber na 20ª posição do ranking de jogadores com mais jogos na história do Palmeiras (375 contra 375 do ex-zagueiro) e igualou Alex em passes para gol com a camisa palestrina (58).
  3. Facundo Torres  superou Ventura Cambon e se isolou na 6ª posição do ranking de uruguaios com mais partidas pelo Palmeiras (56).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias