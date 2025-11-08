Atitude de Vitor Roque em jogo do Palmeiras repercute: 'Ensaio para dia 29'

Vitor Roque foi o grande destaque da vitória do Palmeiras em cima do Santos, nesta quinta-feira (6), pelo Campeonato Brasileiro. Uma atitude do atacante do Verdão repercutiu muito entre os torcedores nas redes sociais.

O primeiro tempo do clássico foi disputado, mas Vitor Roque brilhou pelo Palmeiras e marcou os dois gols da vitória por 2 a 0. O resultado colocou o Verdão na liderança isolada do Brasileirão, com três pontos de vantagem em relação ao Flamengo.

Os torcedores já se acostumaram a fazer a comemoração do "Tigrinho" quando Vitor Roque marca pelo Palmeiras. Contra o Santos, entretanto, o jogador inovou e fez de maneira diferente. O termo "matador" nunca fez tanto sentido, e muitos torcedores repercutiram o momento. Veja a comemoração abaixo:

Vitor Roque, atacante do Palmeiras (Foto: Adriana Spaccasassi Bianchi/Mochila Press/Gazeta Press)

Veja comemoração de Vitor Roque pelo Palmeiras e reação da web

Atacante renasceu no Verdão

Vitor Roque foi o destaque absoluto da vitória do Palmeiras sobre o Santos por 2 a 0, que garantiu folga à equipe na liderança do Campeonato Brasileiro. Dos pés do camisa 9 saíram ambos os gols do confronto, o segundo deles em um toque sutil que encobriu o goleiro Brazão.

Em sua primeira aparição desde a convocação de Carlo Ancelotti, o atacante mostrou por que recebeu nova oportunidade de defender a Seleção Brasileira e chega com moral para os amistosos da Data Fifa, período em que a comissão técnica deve testar novas opções no ataque.

Maior contratação da história do Palmeiras, Vitor Roque precisou de 900 minutos e mais de dez partidas para marcar seu primeiro gol desde o retorno ao futebol brasileiro. Mesmo oscilando, foi bancado por Abel Ferreira e seguiu entre os titulares. A virada de chave em seu rendimento aconteceu com a formação da dupla de ataque com Flaco López no segundo semestre.