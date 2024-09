Palmeiras anuncia renovação do contrato de Richard Ríos

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Publicada em 23/09/2024 - 13:19 • São Paulo (SP)

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira (23) que acertou a renovação do contrato do meio-campista Richard Ríos. A estrela da seleção colombiana teve seu vínculo estendido até 31 de dezembro de 2028. O contrato anterior de Ríos ia até o final de 2026.

Durante a Copa América, competição em que o jogador teve grande destaque, o Lance! apurou que o Palmeiras chegou a receber sondagens pelo jogador em julho, mas que o clube não tinha o menor interesse em vendê-lo, visando inicialmente mantê-lo, pelo menos, até a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa em 2025.

Richard Ríos foi contratado pelo Palmeiras em março de 2023. Na época ele jogava pelo Guarani. O Alviverde pagou R$ 6 milhões por 60% dos direitos econômicos do volante e depois comprou mais 10% por R$ 1,5 milhão, sendo 14% são do Guarani, 6% do Flamengo e 10% do próprio jogador.

Essa é a segunda vez que o clube renova o contrato do meia. Em 2024, o Palmeiras já tinha feito uma renovação até o fim de 2026.

Ao todo, o camisa 27 já disputou 93 partidas pela equipe de Abel Ferreira, tem cinco gols marcados e já conquistou dois títulos com o clube, o Brasileiro de 2023 e o Paulistão de 2024. No momento, é titular da equipe há seis partidas.

Em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais junto ao anúncio da renovação, Ríos agradece ao clube.

- Primeiro, é agradecer ao Palmeiras e aos dirigentes por confiarem no meu trabalho e me darem confiança para estar aqui. Fico muito feliz por renovar esse contrato, minha família também. Somos muito gratos ao Palmeiras, que me abriu as portas. É algo gratificante para mim e espero retribuir dentro de campo para a torcida e para o clube - diz o jogador de 24 anos de idade.

- Todo mundo sabe que o calendário do Brasil é bem complicado. Não é fácil, ainda mais para um jogador estrangeiro, vir aqui e conquistar várias coisas, conquistar a titularidade em um time grande. Estou muito feliz, é gratificante jogar no Palmeiras, ser campeão brasileiro, paulista, e agora poder estar na seleção”, afirmou. “A Copa América foi muito boa. Quando o coletivo se destaca, o individual automaticamente também se destaca. Feliz também por estar realizando o sonho de jogar Libertadores, de jogar Brasileiro, e vamos continuar trabalhando até o final do ano para conquistar o tri - completou.