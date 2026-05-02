Palmeiras altera escalação para clássico e tem Paulinho como opção

O Palmeiras está escalado para o clássico contra o Santos, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder da competição com 32 pontos, o Alviverde terá o retorno do atacante Paulinho no banco de reservas.

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Paulinho foi liberado pelo departamento médico do Palmeiras após dez meses de recuperação de cirurgia na perna direita e foi relacionado pela primeira vez na atual temporada. Ao todo, o camisa 10 soma 16 partidas, com três gols e duas assistências.

Vitor Roque passou por cirurgia no tornozelo esquerdo na última sexta-feira e será desfalque até a pausa para a Copa do Mundo. Situação semelhante à de Piquerez, que já iniciou o processo de recuperação no gramado pelo Palmeiras.

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Abel Ferreira, ainda suspenso, fecha a lista de ausências do Palmeiras para o Clássico. A bola 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O auxiliar João Martins comandará a equipe.

O técnico Abel Ferreira segue suspenso em jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

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Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Mauricio; Jhon Arias e Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Giay, Jefté, Felipe Anderson, Paulinho, Ramón Sosa, Luighi, Emiliano Martínez, Allan, Benedetti e Luis Pacheco.

Escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Oliva e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Barreal e Gabriel Barbosa.

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