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Palmeiras altera escalação para clássico e tem Paulinho como opção

Alviverde encara o Santos neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque

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Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 02/05/2026
17:35
Atualizado há 1 minutos
Paulinho fica à disposição do Palmeiras para o clássico contra o Santos (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
imagem cameraPaulinho, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
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O Palmeiras está escalado para o clássico contra o Santos, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder da competição com 32 pontos, o Alviverde terá o retorno do atacante Paulinho no banco de reservas.

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➡️Palmeiras x Santos: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Paulinho foi liberado pelo departamento médico do Palmeiras após dez meses de recuperação de cirurgia na perna direita e foi relacionado pela primeira vez na atual temporada. Ao todo, o camisa 10 soma 16 partidas, com três gols e duas assistências.

Vitor Roque passou por cirurgia no tornozelo esquerdo na última sexta-feira e será desfalque até a pausa para a Copa do Mundo. Situação semelhante à de Piquerez, que já iniciou o processo de recuperação no gramado pelo Palmeiras.

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Abel Ferreira, ainda suspenso, fecha a lista de ausências do Palmeiras para o Clássico. A bola 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O auxiliar João Martins comandará a equipe.

Abel Ferreira - Palmeiras
O técnico Abel Ferreira segue suspenso em jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

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Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Mauricio; Jhon Arias e Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Giay, Jefté, Felipe Anderson, Paulinho, Ramón Sosa, Luighi, Emiliano Martínez, Allan, Benedetti e Luis Pacheco.

Escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Oliva e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Barreal e Gabriel Barbosa.

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Calendário do Palmeiras até a Copa do Mundo

  • 02/05 - Palmeiras x Santos - Brasileirão
  • 05/05 - Sporting Cristal x Palmeiras - Libertadores
  • 10/05 - Remo x Palmeiras - Brasileirão
  • 13/05 - Jacuipense x Palmeiras - Copa do Brasil
  • 16/05 - Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão
  • 20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores
  • 23/05 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão
  • 28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Libertadores
  • 31/05 - Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão

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