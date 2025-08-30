Palmeiras acelera reformulação, acerta com substituto de Ríos e mira títulos em 2025

O Palmeiras anunciou oficialmente Andreas Pereira como décimo segundo reforço para a temporada e deu sequência ao plano de formulação do elenco. O atleta, que defendeu o Fulham, da Inglaterra, chega para ocupar a lacuna deixada por Richard Ríos, vendido ao Benfica após o Mundial de Clubes.

Palmeiras oficializa contratação de Andreas Pereira e fecha janela de transferências

Ao todo, a diretoria investiu cerca de R$ 700 milhões em jogadores de todas as posições, com destaque para Vitor Roque, atacante que defendeu o Barcelona e custou 25,5 milhões de euros, além de possíveis bonificações esportivas.

Com o grupo renovado e classificado às quartas de final da Copa Libertadores, Abel Ferreira busca manter sequência que detém desde de que assumiu o comando técnico da equipe: conquistar ao menos um título ano ano. Fator, inclusive, essência para a permanência do treinador no cargo.

- Só falta uma cláusula para eu assinar. Se não ganhar títulos posso ir embora. É a única que falta, porque a Leila (Pereira) não quer. Eu tenho contrato para assinar de dois anos desde janeiro (de 2025), só que já disse várias vezes que quero estar aqui para ganhar títulos e ter essa vontade nos meus jogadores - afirmou.

Além da Libertadores, na qual o Palmeiras busca se tornar o primeiro tetracampeão do futebol brasileiro, o clube segue na corrida contra o Flamengo pelo título do Campeonato Brasileiro.

Com 42 pontos, o Verdão ocupa atualmente a segunda colocação na tabela de classificação, quatro pontos atrás do rival carioca, que possui um jogo de vantagem. As equipes voltam a se enfrentar pelo segundo turno da competição no Rio de Janeiro, após o Flamengo vencer o confronto de ida no Allianz Parque.

Palmeiras encara o Corinthians, no próximo domingo, pelo Brasileirão (Foto: Marlon Costa/AGIF)

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), quando encara o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Após cumprir suspensão na última rodada, Aníbal Moreno está à disposição da comissão técnica para o clássico.