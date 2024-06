Números de Maurício: veja a fase atual do reforço do Palmeiras

Saiba os números de Maurício na fase atual pelo Internacional. Foto: Maxi Franzoi/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 16:27 • Rio de Janeiro

Maurício Magalhães Prado, mais conhecido apenas como Maurício, é um nome que ganhou força nos bastidores do Palmeiras e já aparece como reforço para a temporada 2024. Aos 22 anos, o meia tem bons números pelo Internacional, sendo titular com frequência do Colorado desde 2021.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Natural de São Paulo, Maurício iniciou sua carreira nas categorias de base do Desportivo Brasil. Em 2018, foi transferido para o Cruzeiro, onde viveu altos e baixos. Apesar de alguns momentos de brilho individual, o clube enfrentava graves problemas financeiros, o que dificultou o desenvolvimento do jogador.

Ele participou (pouco) do rebaixamento do clube mineiro em 2019, além de ter feito 17 partidas na Série B 2020. No meio daquele ano, foi para o Internacional. Com atuações consistentes e um bom poder de finalização, Maurício se tornou um dos principais jogadores da equipe gaúcha.

Números e como Maurício joga hoje no Internacional

Na atual temporada, Maurício disputou 17 partidas pelo Internacional, sendo 15 como titular, com 2 gols marcados e 3 assistências. Ele participou da Seleção que fracassou no Pré-Olímpico deste ano. Jogou seis dos sete jogos do Brasil no torneio, tendo sido titular em cinco.

Canhoto, a posição preferencial de Maurício é aberto pelo lado direito, semelhante à posição de Estêvão no Palmeiras atual de Abel Ferreira. Porém, o possível reforço tem um estilo de jogo mais cadenciado, preferindo armar o jogo pelo centro a procurar a linha de fundo como o jovem talento palmeirense.

Valores da transferência de Maurício para o Palmeiras

Serão desembolsados cerca de 10,5 milhões de euros (R$ 60,2 milhões) pelo Palmeiras, entre metas e variáveis, por 80% do "passe" de Mauricio. Porém, nem todo valor irá para os cofres do Inter, que divide os direitos econômicos com Desportivo Brasil, Cruzeiro e o próprio jogador.