Escalação: Palmeiras tem retorno de equipe ideal e mira estreia de Arias

O Palmeiras enfrenta o Capivariano neste sábado (21), às 20h30 (de Brasília), em jogo único válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Alviverde avançou com a segunda melhor campanha da primeira fase, somando 16 pontos, mesma pontuação do líder Grêmio Novorizontino, que terminou à frente na tabela por ter melhor saldo de gols.

A equipe contará com um retorno importante: o técnico Abel Ferreira volta após cumprir suspensão e não ter comandado o time no empate por 1 a 1 diante do Guarani, no encerramento da fase inicial. Mudanças na escalação já eram esperadas, já que o treinador optou por uma formação mista diante do Bugre.

Já o Capivariano retorna à elite do futebol paulista após dez anos e avança pela primeira vez ao mata-mata do estadual. O clube de Capivari, no interior de São Paulo, também assegurou vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil de 2027.

Abel Ferreira durante clássico do Palmeiras contra o Corinthians, no Paulistão de 2026. (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

O atacante colombiano John Arias afirmou, durante sua apresentação, realizada no último dia 13 de fevereiro, que está ansioso para estrear. O jogador foi relacionado pela primeira vez desde que chegou ao Alviverde e será opção no banco de reservas. Segundo a própria Leila Pereira, o atleta era um "desejo da presidente" há algum tempo. Ídolo do Fluminense, Arias estava no Wolverhampton, da Inglaterra, e assinou até o fim de 2029.

Desfalques:

O atacante Paulinho, em recuperação de cirurgia na perna direita, cumpriu cronograma na parte interna da Academia de Futebol no treino da última sexta-feira (21), sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance (NSP), e também realizou atividades no gramado. Com isso, segue como desfalque para o jogo do Campeonato Paulista.

Além dele, Figueiredo também está fora da partida e realiza transição física após lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida em março do ano passado, durante a disputa da Copa Libertadores Sub-20.

Invencibilidade:

O Verdão está invicto há 19 jogos como mandante, contando Allianz Parque e Arena Barueri, e são 14 vitórias e cinco empates desde agosto de 2025, marca que não era atingida desde o período entre julho de 2022 e junho de 2023, quando obteve 33 partidas de invencibilidade em casa, com 26 vitórias e sete empates.

Esta, aliás, é a 16ª vez seguida que o Palmeiras chega às quartas de final do estadual. Caso garanta a vaga no final de semana, será o 13º ano consecutivo nesta fase. Campeão em 2020, 2022, 2023 e 2024, o Alviverde foi vice em 2015, 2018, 2021 e 2025 e semifinalista em 2014, 2016, 2017 e 2019. Foi semifinalista também em 2011 e ainda avançou ao mata-mata em 2012 e 2013.

Ficha Técnica:

⚽PALMEIRAS X CAPIVARIANO

🏆CAMPEONATO PAULISTA - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: Sábado, 21 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), HBO Max (Streaming) e Cazé TV (Youtube)

ARBITRAGEM

🗣️ Árbitro: Edina Alves Batista

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Izabele de Oliveira

📺 VAR: Thiago Luis Scarascati

Escalações:

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque

CAPIVARIANO (Técnico: Élio Sizenando)

Guilherme Nogueira, Diogo Mateus, Octávio, Wendel Lomar e Lucas Dias; Bruno Silva, Thiaguinho e Ravanelli; Carlos Eduardo, Baianinho e Vinicius Popó.



