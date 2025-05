Morta nos arredores do Allianz, Gabriela Anelli é homenageada por torcedores do Palmeiras contra o Flamengo

Na noite deste domingo (25), após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, torcedores do Palmeiras prestaram uma homenagem a Gabriela Anelli, torcedora alviverde que morreu após ser atingida por estilhaços de uma garrafa de vidro arremessada por um flamenguista. O ato aconteceu por volta das 19h, na Rua Caraíbas, nas proximidades do Allianz Parque.

Durante a homenagem, foi exibido um vídeo de pouco mais de dois minutos, com fotos de Gabriela. Estiveram presentes os pais da jovem, Ettore Amarchiano Neto e Dilcilene Prado Anelli. Segundo a mãe, voltar ao estádio ainda é um desejo, mas ainda não conseguiu, pela lembrança da filha.

Família de Gabriela Anelli com torcedores do Palmeiras (Foto: Giselly Corrêa / Lance!)

Atualmente, o casal vive em Curitiba, no Paraná, e segue apoiando o Palmeiras à distância.

— Estou muito feliz pela homenagem. É uma família imensa que ganhamos, e isso é muito gratificante, porque a Gabriela amava esse Palmeiras, e lá de cima ela continua amando — disse Dilcilene, emocionada.

O amor também estampa a pele, com tatuagens com referência à Gabriela e ao Palmeiras. Na rua, o clima foi de comoção, ao som de “Valeu Amigo”, música da dupla MC Pikeno e Menor, e compartilhamento de lembranças da saudosa torcedora.

Tatuagem em homenagem a Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras assassinada (Foto: Giselly Corrêa / Lance!)

Gabriela foi atingida nos arredores do Allianz Parque

Na Rua Padre Antônio Tomás, próximo à divisão entre as torcidas mandante e visitante, Gabriela Anelli foi atingida por estilhaços de uma garrafa de vidro no pescoço. Na sequência, a jovem foi encaminhada para a Santa Casa, na região central da capital. Já sob cuidados médicos, Anelli sofreu duas paradas cardíacas e, posteriormente, faleceu dois dias depois devido a uma "hemorragia aguda externa traumática".

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o suspeito foi identificado através de câmeras de segurança na região, que identificaram o rosto de Jonathan com auxílio de drones e do Instituto de Criminalística (IC) da cidade.

Jonathan Messias Santos da Silva foi condenado na semana passada a 14 anos de prisão pela morte de Gabriela Anelli, em 2023, ocorrida antes do duelo entre Palmeiras e Flamengo, em partida válida pelo Brasileirão. A decisão foi proferida pela juíza Isadota Botti Beraldo Moro.

O julgamento terminou com quatro votos favoráveis à condenação por homicídio doloso, contra três votos contrários. A defesa do réu, que estava detido preventivamente desde agosto do ano passado, informou que irá recorrer da decisão.

A defesa de Jonatha sustenta que não há provas concretas — como filmagens ou testemunhas — que o acusem diretamente de ser o autor do crime. Ele, no entanto, declarou de forma emotiva que atirou uma garrafa na direção onde Gabriela estava, mas disse não saber se foi a mesma que a atingiu.