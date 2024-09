Mesmo com elenco de folga, Dudu mantém rotina de treinos no CT do Palmeiras

Dudu publica foto de treino em dia de folga do elenco do Palmeiras (Foto: Reprodução)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 30/09/2024 - 18:18 • São Paulo (SP)

O elenco do Palmeiras está de folga nesta segunda-feira (30) e só volta aos treinos na terça-feira (1°). Mas um dos destaques da equipe na vitória sobre o Atlético-MG, no sábado (28), apareceu para fazer atividades no CT: Dudu.

Segundo o clube, o meia tem seguido um cronograma individual de recondicionamento físico desde que voltou da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Dudu vinha enfrentando um período difícil no clube. Além da lesão, que o afastou dos gramados, o atleta também se envolveu em uma polêmica ao negociar sua saída do Alviverde e ser anunciado como reforço do Cruzeiro. A transferência não se concretizou, mas foi o suficiente para abalar a relação do meia com a direção, comissão técnica e até com a torcida.

Mesmo tendo permanecido no clube e se recuperado da cirurgia no joelho, Dudu seguiu por longos dias sem atuar pela equipe. Mas a partida diante do Galo, no sábado (28), pode marcar uma mudança de fase para ele.

O meia não só entrou em campo, como teve papel fundamental na vitória do Verdão. Foi ele quem sofreu o pênalti que viraria o segundo gol do Palmeiras no jogo e daria a vitória à equipe.

Dudu não foi o único que marcou presença na Academia de Futebol nesta segunda-feira de folga. Como o departamento médico segue uma programação à parte, atletas que estão em recuperação de lesão também compareceram para cumprir suas atividades.

Piquerez, Estêvão, Mayke e Michel, inclusive, aparecem em uma postagem que Dudu fez nas redes sociais para registrar o treino descontraído deste início de semana. Confira!

O Palmeiras volta a campo no sábado (5) para enfrentar o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, para seguir lutando pela liderança do Campeonato Brasileiro.