Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 27/06/2024 - 14:14 • São Paulo (SP) • Atualizada em 27/06/2024 - 16:07

O Palmeiras anunciou o meia Maurício, ex-Internacional, como reforço nesta quinta-feira (27). O jogador "bateu na trave" para ser a maior contratação da história do Verdão e ficou na segunda posição do ranking.

Maurício custará 10,5 milhões de euros (R$ 62 milhões, segundo a cotação atual) aos cofres do Palmeiras, que adquiriu 80% do jogador, segundo apurou o Lance!. Os valores envolvem quantias fixas e bônus. Porém, o colombiano Miguel Borja segue como a contratação mais cara de todos os tempos do Alviverde, em uma operação que chegou a cerca de 12 milhões de euros.

Maurício reforça o meio-campo alviverde e é uma das contratações mais caras da história do clube (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O atacante não se firmou no Verdão e passou por empréstimos consecutivos. Hoje, atua no River Plate, da Argentina, sendo titular da equipe.

Além de Maurício e Borja, a lista conta com Flaco López e outros jogadores da era vitoriosa recente da equipe paulista.

Conheça as cinco contratações mais caras da história do Palmeiras

Miguel Borja, atacante (2017): 12 milhões de euros

Maurício, meia (2024): 10,5 milhões de euros

Flaco López, atacante (2022): 9,3 milhões de euros

Artur, atacante (2023): 8 milhões de euros

, atacante (2023): 8 milhões de euros Aníbal Moreno, volante (2024): 6,5 milhões de euros

Borja é jogador do River em 2024 (Foto: Divulgação / River Plate)

Maurício é um bom reforço para o Palmeiras?

Maurício chega para disputar posição com Raphael Veiga e Rômulo como meia armador do Palmeiras. Além disso, o reforço tem características versáteis e pode atuar aberto pelo lado direito, setor que Estêvão costuma jogar.

Em 2024, o meio-campista soma 17 partidas, dois gols e uma assistência pelo Internacional. Ele tem, em média, dois passes decisivos por jogo e 4,4 bolas recuperadas. Os dados são da plataforma Sofascore.

Entre os 80% dos direitos econômicos adquiridos de Maurício, o Verdão comprou 45% do Inter, 25% do Cruzeiro, 5% do Desportivo Brasil e 5% do jogador. O Colorado manteve 5%, e o time de Porto Feliz (SP) ficou com 15%.

Maurício foi oficializado nesta quinta-feira (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)