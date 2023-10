Aliado ao mau desempenho, a chance cada vez maior do Palmeiras encerrar o ano sem conquistas expressivas fez com que os protestos - em sua maioria direcionados à presidente do clube, Leila Pereira - aumentassem nas arquibancadas do Allianz Parque. O São Paulo foi um dos responsáveis por esse cenário, já que foi o clube responsável por eliminar o Verdão da Copa do Brasil. Questionado se o jogo pelo Brasileirão teria um gosto de revanche, Luan negou a existência do sentimento.