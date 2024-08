Lesões no Palmeiras: veja situação de Estêvão, Dudu e Felipe Anderson para Libertadores

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 12/08/2024 - 15:57 • São Paulo (SP)

O Palmeiras vive um dilema com alguns de seus atacantes no departamento médico do clube às vésperas de uma partida importante na Libertadores. O time comandado por Abel Ferreira encara o Botafogo nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição, e deve ter desfalques.

Para começar com notícias boas, o jovem Estêvão já treinou nesta segunda-feira (12) com o restante do grupo e deve estar à disposição da comissão técnica alviverde. O atacante está fora de embate há duas semanas para tratar uma entorse no tornozelo esquerdo, mas está avançado na transição, portanto, pode ser a novidade do time.

Felipe Anderson, desfalque na última rodada do Brasileirão, no empate com o Flamengo no Maracanã, realizou atividades na Academia de Futebol com restrições, após sofrer um trauma no olho. O camisa 9, no entanto, não é peça garantida na partida da Libertadores.

Por fim, para fechar o trio ofensivo, Dudu. O camisa 7 não tem nenhuma lesão detectada, mas vai realizar um cronograma individualizado de recondicionamento físico, com o Núcleo de Saúde e Performance do clube.

O jogador não viajou ao Rio de Janeiro no final de semana por ter sentido dores na panturrilha, no entanto, exames não detectaram nenhuma gravidade além de um incômodo. Apesar disso, não deve ficar fora de campo por mais de um mês, como suspeitava o técnico Abel Ferreira.

Além do trio, o Verdão ainda conta com outros jogadores que vêm sendo bem utilizados, como Flaco López e Rony. O garoto Luighi atuou contra o Rubro-Negro e balançou as redes no Maracanã.