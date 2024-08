Leila Pereira dá recado à torcida do Palmeiras após eliminação: ‘Você conhece alguém que ganhe sempre?’

Leila Pereira, presidente do Palmeiras. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 01:07 • São Paulo (SP)

O Palmeiras foi eliminado pelo Botafogo e na Copa Libertadores 2024. Com o empate por 2 a 2, o Alviverde foi deixou a competição por conta do placar agregado e agora só terá a disputa do Brasileirão pela frente na temporada. O resultado ruim não abalou a confiança de Leila Pereira, presidente da equipe paulista, que deu um recado aos torcedores na zona mista do Allianz Parque.

-Você conhece alguém que ganhe sempre? Então, nós vamos comemorar 110 anos de muitas glórias do nosso Palmeiras. É claro, estamos tristes hoje, mas não tenho dúvidas que lutamos até o final. Caímos para um grande time.

O Palmeiras comemora o aniversário de 110 anos nos próximo dia 26, e agora, terá que focar esforços na conquista do campeonato nacional. Leila Pereira ainda completou sua fala reafirmando o domínio do clube sob sua gestão.

-Então, nós vamos comemorar (o aniversário) como todo ano. E nunca esquecendo que na nossa gestão, nós conquistamos sete títulos. Sete.

A presidente foi além e disparou sobre o objetivo do time na temporada.

-Reconhecemos que foi um jogo difícil. Fomos eliminados por um dos melhores times brasileiros. Tínhamos que ter feito um gol no primeiro tempo, aí a coisa ficaria encaminhada, mas não conseguimos. Temos que nos conscientizar que o trabalho segue feito de maneira profissional, vamos seguir na mesma linha e vamos lutar pelo tricampeonato brasileiro.

Palmeiras 2x2 Botafogo: como foi o jogo?

O Palmeiras ocupou o campo ofensivo no primeiro tempo e deixou poucos espaços para contra-ataques do Botafogo, mas Flaco López perdeu gol embaixo das traves e o placar ficou empatado.

Na segunda etapa, o Verdão foi para o "abafa" e pressionou, mas "amoleceu" a marcação. Em lateral pela direita, Matheus Martins e Savarino ganharam no corpo de praticamente toda defesa, e a bola sobrou para Igor Jesus abrir o placar. A equipe de Artur Jorge cresceu, se impôs e ainda ampliou com Savarino.

O Palmeiras ressuscitou com gol de Flaco López, chegou ao empate com Rony e virou com Gustavo Gómez, nos acréscimos. Viraria, na verdade, porque o VAR entrou em ação, flagrou toque na mão do zagueiro e anulou o gol.