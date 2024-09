Leila Pereira critica atuação de clubes no mercado e defende Fair Play Financeiro

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 06/09/2024 - 20:26 • São Paulo (SP)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou, em entrevista ao jornalista Flávio Prado, nesta sexta-feira (6), sobre a importância da responsabilidade financeira para fazer contratações e criticou clubes que não se preocupam com o tema.

Leila deu como exemplo a janela de contratações do meio do ano passado, em que o Palmeiras não contratou reforços. Segundo a presidente, o alviverde até tinha interesse em jogadores, mas preferiu não contratá-los por causa dos altos valores.

Leila Pereira contou que defende a ideia de que seja implementado no futebol brasileiro o chamado "Fair Play Financeiro". Para ela, a maneira como os negócios são realizados no futebol brasileiro cria desigualdade entre os clubes.

- Eu não vou fazer loucuras. Eu quero entrar aqui na Academia de Futebol de cabeça erguida, sabendo que todos os meus atletas e todos os meus colaboradores recebem em dia salário e imagem. Como é que eu vou cobrar de um atleta se ele está com 3 ou 4 meses de salário atrasado? Como é que eu vou contratar jogadores se eu não tenho dinheiro para pagar o salário em dia dos meus jogadores? Eu não vou fazer isso - declarou.

A dirigente acrescentou:

- Aqui no Palmeiras, nós temos essa responsabilidade, mas isso tinha que ser obrigatório porque é injusto o Palmeiras deixar de contratar. Eu não quero deixar de honrar meus compromissos profissionais, enquanto clubes contratam não sei como. Se não paga o salário do jogador, como é que está adquirindo novos atletas? Essa conta não fecha. Tanto não fecha que está cheio de clubes quebrados.

Durante a entrevista, a presidente do alviverde afirmou que os presidentes dos clubes deveriam se responsabilizar pessoalmente pelas decisões tomadas durante suas gestões.

- Porque senão é fácil: eu torro uma fortuna, saio e largo no colo do próximo presidente. Não, você vai pagar com o seu patrimônio! As leis deveriam ser mais rígidas - protestou.

Ao final da conversa, Leila falou sobre sua relação com o treinador Abel Ferreira.

- O Abel é o maior treinador da história do Palmeiras, eu não tenho dúvida. Eu trabalho diariamente com ele e com a comissão técnica dele, e ninguém vai fazer com que eu tenha qualquer conflito ele ou com quem quer que seja aqui dentro porque eu sei do caráter, eu sei do profissionalismo, eu sei do trabalho duro de todos nós - encerrou.