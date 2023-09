O Verdão é o atual vice-líder do Brasileiro com 41 pontos e está na semifinal da Libertadores. O duelo de ida com o Boca Juniors-ARG, na Argentina, será no dia 28. No primeiro turno, em Goiânia (GO), o Alviverde goleou o Esmeraldino por 5 a 0, com gols de Artur, Sidimar (contra), Raphael Veiga, Endrick e Dudu.