Ademir da Guia é o jogador com mais títulos na história do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 16:07 • Rio de Janeiro

Na história riquíssima do Palmeiras, inúmeros ídolos passaram pelos gramados do antigo Palestra Itália e do atual Allianz Parque. No hall da fama do clube, os jogadores com mais títulos pelo Alviverde Imponente são majoritariamente de uma leva recente de atletas. Quer saber quem são os jogadores que mais vezes foram campeões pelo Palmeiras? O Lance! conta para você.

Maior ídolo do Palmeiras, Ademir da Guia é o jogador mais títulos pelo clube (Foto: Raul Ramos/Ag. Paulistão)

Confira os jogadores com mais títulos pelo Palmeiras

12 títulos: Ademir da Guia, Dudu, Weverton, Marcos Rocha, Mayke, Gustavo Gómez e Junqueira

Empatados com 12 títulos pelo Palmeiras estão sete jogadores. Cinco deles fazem parte da dita Terceira Academia, responsáveis pelos recentes títulos da Libertadores em 2021 (o Verdão conquistou dois títulos em um só ano, por conta da pandemia da COVID-19), além dos títulos do Brasileirão durante o mandato de Abel Ferreira no comando técnico do clube.

Junqueira foi um dos maiores zagueiros da história do clube, acumulando mais de 300 jogos pelo Palmeiras. Em seu currículo, o defensor apresenta inúmeros títulos do Campeonato Paulista da década de 1930 e 1940, além de outros troféus que o clube disputou na época.

Já Ademir da Guia dispensa comentários. O maior ídolo da história do Palmeiras é também um dos jogadores com mais títulos. O Atleta conquistou o Campeonato Paulista diversas vezes, além do Campeonato Brasileiro em cinco oportunidades.

11 títulos: Lima, Luan, Raphael Veiga, Zé Rafael, Waldemar Fiume

Com 11 títulos, temos mais três jogadores que fizeram parte das conquistas recentes do Verdão. Raphael Veiga, Zé Rafael e Luan também estão entre os comandados do técnico português, Abel Ferreira, que ainda disputa grandes títulos no futebol brasileiro. O trio esteve presente nas conquistas já citadas dos jogadores que conquistaram mais títulos pelo clube.

Raphael Veiga é um dos grandes jogadores da história recente do Palmeiras. O meia possui 11 títulos com o clube (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Lima também foi um grande ídolo do Verdão no final da década de 30 até o início dos anos 1950. O atacante que marcou quase 150 gols pelo clube participou de conquistas do Campeonato paulista por cinco vezes, além do Torneio Rio-São Paulo de 1951.

Já Waldemar Fiume foi um volante que participou de 17 temporadas com o Palmeiras. Os títulos de mais destaques na carreira do jogador foram quatro troféus do Campeonato Paulista, além de também conquistar o Torneio Rio-São Paulo de 1951.

