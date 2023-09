> PANCADA DE PETTERSON, SALVA KAIQUE! Petterson recebe na intermediária após erro na saída de bola do Palmeiras e manda um chutaço rumo à meta Alviverde, mas para em grande defesa de Kaique.



> QUASE PALMEIRAS! Na área do Flamengo, Michel fez grande passe para infiltração de Patrick, que avançou livre, mas finalizou para fora.



> SALVA, DYOGO! Ian saiu na cara do goleiro do Flamengo e finalizou de primeira. Dyogo fez uma belíssima defesa e, no rebote, a defesa rubro-negra mandou para fora.



> DECISÃO POR PÊNALTIS! Após muitas chances para os dois lados, o jogo terminou em 0 a 0 no tempo regulamentar, levando a briga pelo título para as penalidades máximas.