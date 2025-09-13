João Martins concede entrevista coletiva após goleada do Palmeiras; veja ao vivo
Verdão venceu o Internacional pelo Brasileirão
Foi um baile. Tanto que parecia que os atletas do Internacional resolveram parar olhar a apresentação do Palmeiras como espectadores de luxo, dentro de campo. Na partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão fez uma atuação sem erros, aproveitou a fragilidade defensiva do Colorado e aplicou goleada de 4 a 1 – com três gols de Vitor Roque e um de Lucas Evangelista, Carbonero descontou.
Veja a coletiva do auxiliar do Palmeiras na íntegra
O auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins, concedeu entrevista coletiva após a vitória do Verdão. Abel Ferreira, o treinador, cumpriu suspensão contra o Interacional e não pôde acompanhar a partida ao lado dos jogadores. Consequentemente, também não fará a entrevista coletiva.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X INTERNACIONAL
23ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRÃO
🗓️ Data e horário: sábado, 13 de setembro de 2025, 18h30min (de Brasília)
📍 Local: Allianz Arena, São Paulo
🥅 Gols: Vitor Roque (3', 23' 42'/1º), Lucas Evangelista (27'/1º), Carbonero (26'/2º)
🟨 Cartões amarelos: Gustavo Gómez (P); Alan Rodríguez e Vitinho (I)
🟥 Cartões vermelhos:
💸 Renda: R$ 2.976.130,60
🧑🤝🧑 Público pagante: 39.640
⚽ ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: João Martins)
Weverton, Khellven, Gómez (Bruno Fuchs), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Torres; Felipe Anderson (Raphael Veiga), Flaco López (Sosa) e Vitor Roque (Bruno Rodrigues).
INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)
Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho (Alan Benítez), Ricardo Mathias (Raykkonen) e Carbonero.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
4️⃣ Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
