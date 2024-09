Raphael Veiga comemora seu gol contra o Criciúma no Allianz Parque (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







16/09/2024

Após uma série invicta de cinco jogos, o Palmeiras concentra suas energias no Campeonato Brasileiro e almeja a liderança. Atualmente, o time paulista está a apenas três pontos do líder Botafogo, restando 12 partidas para o fim da competição.

Nos últimos jogos, o Palmeiras mostrou sua força com duas vitórias expressivas por 5 a 0, contra Criciúma e Cuiabá. Esses resultados não só foram cruciais para a tabela de classificação, como também ajudaram o time a superar o Botafogo no saldo de gols. Após a 26ª rodada, o Palmeiras lidera o saldo com 24 gols, em comparação aos 20 do clube carioca.

Durante essa série de triunfos, o Palmeiras marcou 14 gols (uma média de 3,5 por jogo) e sofreu apenas um (0,25 gol por jogo). Essas performances foram especialmente significativas após as duas eliminações em competições de mata-mata nas últimas semanas: a Copa do Brasil para o Flamengo e a Libertadores para o Botafogo.

A última derrota do Palmeiras no Brasileirão foi há 50 dias, quando perdeu para o Vitória por 2 a 0 no Allianz Parque, na 20ª rodada, em 27 de julho.

Atualmente, Palmeiras e Botafogo são os únicos times que dependem apenas de si mesmos para conquistar o título. O confronto direto entre as equipes, marcado para a 36ª rodada, poderá ser decisivo para o campeonato.

O Palmeiras tem um intervalo de uma semana para se preparar e volta a campo no próximo domingo, enfrentando o Vasco. Embora o jogo seja considerado como mando carioca, será realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).