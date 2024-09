Embalado e há dois meses sem perder no Brasileirão, Palmeiras enfrenta Atlético-MG

Palmeiras vive fase invicta no Brasileirão (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Gabriela Guedes da Silva , supervisionado por Marcelo Velloso • Publicada em 28/09/2024 - 07:15 • Campinas (SP)

O Palmeiras está embalado na busca do título no Brasileirão. Há sete jogos sem perder e com cinco vitórias consecutivas, a equipe de Abel Ferreira terá mais 11 "finais" pela frente, e o próximo duelo é contra o Atlético-MG, neste sábado (28), às 18h30m (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

➡️Flaco López vive melhor temporada da carreira e briga por artilharia do Brasil

A última derrota do Alviverde na competição foi no mês de julho, contra o Vitória, quando sofreu dois gols. Desde então, continua invicto, com direito a duas goleadas - contra Cuiabá e Criciúma.

Apesar dos números positivos, o Palmeiras sofre com desfalques na equipe titular. Zé Rafael e Richard Rios são baixas confirmadas para o duelo em Campinas. Os volantes estão suspensos após terem recebido o terceiro cartão amarelo na última partida: vitória sobre o Vasco por 1 a 0.

Já Estêvão, que sofreu lesão no músculo posterior da coxa esquerda, não tem previsão de retorno. Os laterais Marcos Rocha e Mayke também são baixas. O camisa 2 está com dores na coxa, enquanto o camisa 12 iniciou, na última quarta-feira (25), o período de transição entre a parte física e técnica.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Em contrapartida, Caio Paulista está de volta, após cumprir a suspensão na última rodada, pelo terceiro cartão amarelo, e deve ocupar a lateral esquerda no lugar de Vanderlan.

O grande impasse de Abel Ferreira era buscar um substituto para posição de Estêvão. Raphael Veiga foi o dono da vaga na partida contra o Vasco e atuou como ponta. Com as baixas no meio de campo, o português deve repetir a escalação com Maurício e Veiga juntos.

A modificação na escalação será para compor os volantes na partida. Apesar de estar recuperado de lesão e já estar treinando com o elenco, Gabriel Menino não deve iniciar a partida contra o Atlético-MG. Com isso, o treinador deve promover as entradas de Fabinho e Aníbal Moreno.

Veja a provável escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Fabinho e Maurício; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López.