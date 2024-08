Giay fala sobre dificuldade na troca de país, mas se vê em evolução no Palmeiras

(Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 11:40 • São Paulo (SP)

O lateral-direito Giay, apresentado oficialmente há um mês, ainda busca seu espaço na equipe comandada por Abel Ferreira. O argentino de 20 anos falou sobre sua adaptação ao Palmeiras, que ainda tem no elenco dois jogadores da mesma posição: Mayke e Marcos Rocha.

- É uma mudança grande. Já se passou um mês e estou me adaptando bem. Não é fácil mudar de país. Sou muito grato aos meus companheiros, que vêm me ajudando muito. A adaptação está sendo boa, fico contente por isso - disse Giay, que também comentou a mudança do futebol argentino para o brasileiro.

- Sobre a mudança do futebol argentino para o brasileiro, muda um pouco de tudo: a velocidade do jogo, é mais dinâmico, muitas transições, mais técnico. Então, a adaptação vai acontecendo durante as partidas. É seguir jogando. com tempo, não há receita melhor - afirmou.

Por enquanto, o jovem segue buscando seu espaço na equipe titular, e conta com a calma do treinador para que o utilize aos poucos, até se entrosar bem com o elenco e, também, com o calendário e futebol brasileiro.

- Tivemos algumas derrotas, mas a equipe está bem e mostrou isso no Allianz Parque no último jogo. Sabemos que somos uma equipe forte, que segue em frente, e tranquilamente vamos conseguir bons resultados, porque temos uma grande equipe, que é resiliente - avaliou o lateral.

O Palmeiras volta a campo neste domingo (11) para enfrentar o Flamengo, às 16h, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. Enquanto o time carioca ocupa a vice-liderança, o paulista é o quarto colocado.