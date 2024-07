Freguês fiel? Palmeiras pode alcançar marca histórica no Século XXI diante do Corinthians

Raphael Veiga celebra gol no último Dérbi no Allianz Parque (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 01/07/2024 - 10:25 • São Paulo

O Palmeiras encara o seu maior rival nesta noite de segunda-feira (1), no Allianz Parque, em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão 2024 e se depender do retrospecto recente diante do Corinthians, o torcedor palestrino pode ficar um pouco mais calmo para o clássico de hoje.

Invicto há sete jogos contra o Corinthians (duas vitórias no Allianz Parque, uma vitória e um empate na Arena Barueri e uma vitória e dois empates na Neo Química Arena), o Verdão não perde para o seu maior rival desde 2021.

Caso não perca nesta noite no novo Palestra Itália, o Palmeiras alcançará a maior série invicta no Dérbi neste Século XXI. A última vez que o Palmeiras ficou oito jogos sem perder para o rival foi entre 1998 e 1999. De 2001 em diante, registrou no máximo sete partidas de invencibilidade, três vezes (entre 2007 e 2009, entre 2020 e 2021 e desde 2022).

No Allianz Parque, a última derrota alviverde para o Corinthians foi em 2019, quando o alvinegro venceu por 1 a 0, pelo Paulistão, com gol de Danilo Avelar.

Outro ponto que o torcedor alviverde pode se apegar é a força do Palmeiras no Allianz Parque nesta temporada. O time de Abel Ferreira faz o seu melhor ano dentro da arena, com incríveis 88,89% de aproveitamento, com 10 triunfos e dois empates em 12 jogos.