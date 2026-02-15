Auxiliar de Abel explica opção por escalação mista e detalha condição de Arias

Responsável por substituir o suspenso Abel Ferreira no empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Guarani, João Martins explicou a opção da comissão técnica por escalar alguns titulares, mesmo com o clube já classificado ao mata-mata do Campeonato Paulista.

+ Palmeiras empata, elimina o Guarani e evita clássico nas quartas do Paulistão

Gustavo Gómez, Mauricio, Vitor Roque e Flaco López foram mantidos na escalação, enquanto Marlon Freitas e Marlon Freitas começaram no banco de reservas. Segundo João Martins, a decisão foi tomada com base na condição física dos atletas.

- Às vezes precisamos correr alguns riscos. Fizemos um jogo muito intenso na quinta-feira (contra o Internacional) e, no dia seguinte, notou-se cansaço de alguns jogadores. É por isso que temos um elenco grande e capacitado para jogar. Escolhemos os que estavam mais preparados - iniciou.

Segunda contratação anunciada nesta janela de transferências, Jhon Arias realizou duas atividades integrado ao restante do grupo, mas não foi relacionado para o último compromisso da primeira fase do Campeonato Paulista.

João Martins, no entanto, vê o jogador colombiano em boas condições para contribuir no próximo compromisso do Alviverde. Nas quartas de final, o Palmeiras enfrentará o Capivariano, sétimo colocado na classificação geral.

- Já treinou ontem, treinou hoje. Veio bem (fisicamente), ficou ali (na Inglaterra) para tratar de problemas pessoais para vir definitivamente. Está integrado e, se tudo correr bem, está à disposição do treinador nas quartas - explicou.

Jhon Arias durante coletiva de apresentação como reforço do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Questionado sobre quando o elenco do Palmeiras atingirá a forma física ideal, o auxiliar João Martins afirmou que são necessárias cerca de cinco semanas, período que coincide com o término da primeira fase do Campeonato Paulista. No entanto, destacou que a sequência de jogos neste início de temporada dificulta a recuperação dos atletas, principalmente após as viagens.

- Vamos esperar a 5ª semana. Normalmente é na 5ª semana que se iniciam as competições. A diferença é que já vamos com 11 jogos, mas é o que é - finalizou.

