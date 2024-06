Fortaleza x Palmeiras: qual é o histórico do confronto?

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 25/06/2024 - 10:43 • São Paulo (SP)

Fortaleza e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (26), às 21h30, no gramado do Castelão, pela 12ª rodada do Braileirão. O time comandado por Abel Ferreira briga pela liderança da competição e vem de uma sequência de cinco vitórias consecutivas, enquanto o cearense está no meio da tabela. Confira o retrospecto dos times.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

Estatísticas de Fortaleza e Palmeiras

Os dois times já se enfrentaram em 23 oportunidades, e o Verdão leva vantagem no número de vitórias em relação ao Leão: foram 10, contra sete e outros seis empates até aqui. Só em duelos válidos pelo Brasileirão foram 19, e o Alviverde também tem números melhores: sete vitórias, seis derrotas e seis empates. No último encontro entre as equipes, válido pelo Nacional do ano passado, empate por 2 a 2, no Castelão.

+ Em 2024, Palmeiras tem melhor início de Brasileirão comparado aos dois últimos anos

Verdão mira a liderança

Embalado em uma sequência de cinco vitórias no Brasileirão, o Palmeiras mostra que está forte na briga pelo tricampeonato brasileiro. Atrás do Flamengo por apenas um ponto, o time quer seguir forte para tentar assumir a liderança já nesta rodada. Nos últimos cinco jogos, foram 13 gols marcados e três sofridos.