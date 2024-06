Foto: Cesar Greco / Palmeiras







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 25/06/2024 - 05:50 • São Paulo (SP) • Atualizada em 25/06/2024 - 07:34

O Palmeiras vem mostrando, mais uma vez, que é um dos principais times que vão brigar até o final pela taça do Brasileirão. O time comandado por Abel Ferreira é o atual bicampeão da competição e, em 11 rodadas, já faz um início melhor que nos anos de 2022 e 2023.

Em 2024, o Verdão já tem 23 pontos e é o vice-líder do Nacional, apenas um atrás do Flamengo. Em 2022, nesta mesma rodada, o time tinha 22 e era o líder da competição. Já em 2023, tinha também 22 e era o segundo colocado, atrás do Botafogo.

Nesta temporada, o Palmeiras demorou um pouco a embalar. Nas seis primeiras rodadas, o time venceu dois jogos, empatou dois e perdeu dois. A sequência, no entanto, foi bem positiva e o time já emendou cinco vitórias consecutivas, o que fez o time saltar na tabela de classificação e brigar ponto a ponto com os rivais pelo topo.

Outros números do Alviverde também são positivos: são 16 gols marcados, apenas seis sofridos, o que garante um saldo de 10 gols, até o momento.

O Palmeiras é o maior campeão brasileiro, com 12 títulos e vai em busca do 13°. Em 2022, o time terminou a competição com 81 pontos e, em 2023, finalizou com 70.