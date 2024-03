Estevão vive expectativa de primeira decisão pelo Palmeiras: ‘Vamos com tudo!’

Estevão busca primeiro título com participação efetiva no profissional do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 13/03/2024 - 13:40 • São Paulo

Terceiro atleta mais jovem a entrar em campo pelo Palmeiras em toda história, o atacante Estevão revelou sua expectativa de vivenciar o primeiro mata-mata de Paulistão como profissional.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Com uma assistência na atual campanha do Verdão no Estadual, a joia de 16 anos falou ao site oficial do clube sobre a preparação para o duelo diante da Ponte Preta.

- Pra nós, todos os jogos são decisivos e damos sempre o nosso máximo para sairmos com a vitória. Nas quartas de final contra a Ponte não será diferente, vamos com tudo em busca da classificação”, disse Estevão.

Já adaptado ao profissional do Verdão, Estevão agradeceu aos mais experientes do elenco por todos os ensinamentos compartilhados com ele:

- Neste período em que estou no Profissional, aprendi bastante, pude evoluir e escutar conselhos. Praticamente todos me aconselham no dia a dia, mas Veiga, Luan e Marcos Rocha são os que estão mais falando comigo. Eu tento escutá-los ao máximo, pois eles têm muita experiência e quero usar tudo que escuto dentro de campo. - finalizou Estevão.

+ Richard Rios descarta favoritismo do Palmeiras no Paulistão!

O Palmeiras retorna aos treinamentos nesta quinta-feira (14), na Academia de Futebol e segue a sua preparação para enfrentar a Ponte Preta, no sábado (16), na Arena Barueri, em jogo válido pelas quartas de final do Paulista.