Entenda polêmica no Palmeiras sobre evento cancelado no gramado do Allianz Parque

Publicada em 14/03/2024 - 07:18 • São Paulo

Enquanto espera o gramado do Allianz Parque ser totalmente reformado para poder voltar a mandar jogos em sua arena, o Palmeiras foi surpreendido com um evento marcado para o estádio neste próximo sábado (16).

O ‘Dia de Craque’, evento organizado pela empresa que cuida do tour do Allianz Parque, estava marcado para acontecer neste sábado, com a presença dos ex-jogadores Euller e Paulo Nunes.

Torcedores do Palmeiras podem comprar a experiência de ser jogador por um dia e jogar uma 'pelada' no gramado sagrado do atual bicampeão brasileiro.

O fato não foi bem digerido tanto pela cúpula do Verdão quanto os torcedores alviverdes, que se sentiram revoltados com a superficiária do estádio, uma vez que o clube não atua em casa há mais de um mês e meio.

Segundo o jornalista Danilo Lavieri, do UOL, Leila Pereira ficou muito irritada e na visão da dirigente, isso mostra como a W Torre não está nem aí para o torcedor do Palmeiras e também para o futebol que é praticado no estádio, e sim só se mostra preocupada com os eventos e shows que são realizados no novo Palestra Itália.

A repercussão do Dia de Craque foi tão ruim que a W Torre decidiu cancelar o evento e ele deve ser realizado somente após o Verdão voltar pra casa e o novo gramado estar 100% liberado para jogos oficiais ou amistosos na casa alviverde.