Desde a assinatura do acordo, o centroavante balançou as redes 15 vezes pelo Palmeiras, o que faz com que a negociação tenha atingido, até o momento, R$ 251 milhões. O limite para essa meta é de 25 gols, independentemente do atleta estar vestindo a camisa do Palmeiras ou do Real Madrid. Jogos com a Seleção Brasileira não contam.