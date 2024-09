Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 15:05 • São Paulo (SP)

Um dos destaques do Palmeiras nos últimos jogos, o lateral-esquerdo Caio Paulista começou a ganhar espaço na equipe de Abel Ferreira depois da contusão de Piquerez, que só deve retornar aos gramados em 2025. A expectativa era de que Vanderlan assumisse a posição, mas Caio apresentou melhor rendimento e se firmou como titular.

Caio Paulista expôs os motivos de sua boa fase e citou, por exemplo, conversas com o técnico Abel Ferreira, que o deixaram mais tranquilo na busca por uma fase melhor.

- É uma junção de tudo: da família, do trabalho, do staff, dos companheiros. Da minha persistência também, nunca desistir, sempre trabalhar mais e mais no dia a dia. E muito as conversas com o Abel, ele me tranquilizando, dizendo para continuar trabalhando que uma hora ia dar certo, uma hora a oportunidade ia chegar e que eu tinha que estar preparado. Eu acho que foi um pouco disso, fiz boas partidas e pude elevar minha confiança. Hoje, graças a Deus, eu estou um pouco mais solto - disse.

Ele atuou nas partidas decisivas de eliminatórias pela Copa do Brasil e Libertadores — com exceção do jogo de ida diante do Botafogo — e teve desempenho elogiado. São 27 partidas disputadas na temporada, sendo as quatro últimas como titular, e três assistências anotadas.

- Aqui dentro do Palmeiras, o resultado nunca mudou o ambiente, seja ele bom ou ruim. Isso ajuda muito no nosso desempenho. Nos momentos em que a gente teve que se abraçar, nos abraçamos, nos cuidamos, trabalhamos mais forte e agora as vitórias estão vindo - disse.

- É muito importante para dar seguimento no campeonato e nos nossos objetivos. Com a paralisação da Data Fifa, o time tem mais tempo para treinar, reparar alguns erros e aprimorar nossas qualidades também. Agora é preparar bem a equipe para chegar aos próximos jogos e conseguir os resultados - concluiu o lateral.

Atualmente, o Palmeiras é o terceiro colocado na tabela do Brasileirão, com 47 pontos, três a menos que o líder Botafogo. O time vem de três vitórias seguidas e briga rodada a rodada pelo tricampeonato nacional.