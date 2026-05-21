Abel Ferreira admitiu que o Palmeiras teve uma atuação ruim na derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño, na noite da última quarta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com o resultado, o Alviverde perdeu a liderança da chave, mas depende apenas de si para avançar às oitavas de final.

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Esta é a primeira derrota do Palmeiras na competição continental e encerra uma sequência de 17 partidas invictas da equipe em todas as competições.

— A responsabilidade máxima é sempre do treinador. Mas, como vocês viram hoje, houve uma falta de inspiração da equipe. Foi um jogo ruim (contra o Cerro Porteño), temos que admitir — afirmou Abel Ferreira.

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- Tenho que reconhecer que, em termos de vontade e desempenho, nosso adversário foi melhor. Deu para ver nos duelos — completou.

Ainda na metade da segunda etapa, quando o Palmeiras já perdia por 1 a 0, parte da torcida presente no Allianz Parque protestou contra a atuação da equipe. Após o apito final, movimentos semelhantes se repetiram, desta vez com mais adeptos, que vaiaram a atuação diante dos paraguaios.

- Faltou inspiração e ações técnicas para conseguirmos criar oportunidades. Foi um jogo ruim, mal jogado, de uma equipe que não perdia há 17 jogos em casa — finalizou o treinador.

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante entrevista coletiva (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, quando visita o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A partida marca o reencontro entre as equipes desde a final da Copa Libertadores de 2025, na qual o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Danilo.

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