O Palmeiras teve três jogadores convocados para a Data Fifa, e pode fazer um balanço positivo do que se viu nas seleções. Estêvão (Brasil), Richard Ríos (Colômbia) e Gustavo Gómez (Paraguai) tiveram momentos distintos, mas voltam a São Paulo com a confiança em dia. Confira com o Lance! como foi o desempenho do trio do Verdão.

⚽ ESTÊVÃO

Iniciando as partidas da Seleção no banco, a joia da Academia entrou bem diante do Equador e recebeu elogios de torcedores nas redes sociais. Alguns, inclusive, pediam a participação do camisa 22 como titular contra o Paraguai, o que não aconteceu. Saindo novamente do banco no Defensores del Chaco, teve pouco mais de dez minutos em campo, e não conseguiu resolver o problema brasileiro, em um time desorganizado e sem padrão de jogo. Praticamente sem tocar na bola, o jovem iniciou sua trajetória com a Amarelinha com uma vitória e uma derrota.

⌛ Tempo de jogo: 39 minutos

📤 1 passe decisivo

🥅 1 finalização

🎯 100% acerto no passe

⚽ RICHARD RÍOS

Titular absoluto da Colômbia, o volante brilhou novamente. Foram 180 minutos em campo, jogando o tempo inteiro no empate contra o Peru em 1 a 1 e na vitória por 2 a 1 sobre a Argentina. Contra a equipe de Lionel Scaloni, Ríos ganhou boa parte dos duelos defensivos e também foi importante em sua chegada no ataque. O pênalti da vitória, convertido por James Rodríguez, nasceu de um passe do camisa 6 para Muñoz, que foi derrubado por Otamendi.

⌛ Tempo de jogo: 180 minutos

📤 2 passes decisivos

🛡️ 6 desarmes

⚔️ 50% dos duelos ganhos

🎯 75% de acerto no passe

⚽ GUSTAVO GÓMEZ

Diferente de seus companheiros, o zagueiro só esteve em campo em um dos jogos. Iniciando a Data Fifa pendurado, recebeu cartão amarelo no empate sem gols contra o Uruguai, em bom jogo individual. Por isso, ficou suspenso e não pôde participar do confronto com o Brasil, vencido pelos Guaranis por 1 a 0. Em seu lugar, entrou Fabián Balbuena, ex-Corinthians e que agora está no Dinamo Moscou-RUS.

⌛ Tempo de jogo: 90 minutos

🛡️ 1 desarme

🚫 2 interceptações

🔪 7 cortes

⚔️ 66% dos duelos ganhos

🎯 67% de acerto no passe

O Palmeiras se reforça com a volta do trio para a sequência do Brasileirão. No domingo (15), a equipe comandada por Abel Ferreira vai a campo diante do Criciúma no Allianz Parque, às 16h (de Brasília).