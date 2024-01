O Palmeiras chega em 2024 com o objetivo de reconquistar a América do Sul. Apesar de faturar três títulos no último ano (Supercopa do Brasil, Paulistão e Campeonato Brasileiro), o Verdão caiu nas semifinais da competição continental diante do Boca Juniors e pretende chegar com força no mercado de transferências para reforçar o elenco comandado por Abel Ferreira.