Com a comissão técnica de Abel Ferreira no comando, se o Palmeiras decidir manter a estrutura de três zagueiros do time campeão brasileiro, uma possível escalação conta com os seguintes nomes: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan, Murilo e Piquerez; Richard Ríos, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony (Flaco López) e Breno Lopes.