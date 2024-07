Carrasco do Flamengo, Raphael Veiga feito inédito pelo Palmeiras

Veiga em ação pelo Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras encara o Flamengo nesta quarta-feira (31), no Maracanã, em jogo válido pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2024.

E se tem jogo decisivo diante do Flamengo, a torcida palmeirense torce para que Raphael Veiga brilhe mais uma vez com a camisa alviverde.

Com sete gols em cima do rubro-negro, o rival carioca é o segundo time que Veiga mais castigou em sua carreira, porém nenhum desses gols foi marcado no Maracanã.

Veiga é o atual vice-artilheiro do Palmeiras nessa temporada e busca mais um título de Copa do Brasil pelo atual bicampeão brasileiro.

O camisa 23, inclusive, foi o melhor jogador da competição no último título de Copa do Brasil do Verdão, conquistado na temporada de 2020.

Ao lado de Felipe Anderson e cia, Raphael Veiga busca um importante resultado para um Palmeiras que não vence um clube carioca no Maracanã desde 2017.